Cruzeiro supera anos de títulos e faz seu melhor início nos pontos corridos

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - São oito vitórias, um empate e apenas uma derrota nas dez primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, uma campanha rara e que e deixa o Cruzeiro com ampla vantagem sobre os concorrentes. Neste momento são sete pontos a mais do que o Sport, o vice-líder, e 11 pontos à frente do Grêmio, que está na quinta colocação e é o primeiro time fora da zona do acesso. A arrancada cruzeirense é tão boa que supera o começo das equipes de 2003, 2013 e 2014, anos em que a o time mineiro foi campeão da Série A.

O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o CRB, nesta quarta-feira (8), às 19h, no Mineirão. A expectativa é de casa cheia mais uma vez para empurrar o líder da Série B.

Este é o melhor começo do Cruzeiro desde o que Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, em 2013. Até então, a melhor campanha nas dez primeiras rodadas pertencia ao time de 2014, que foi bicampeão de maneira consecutiva e conquistou a Série A pela quarta vez para o clube mineiro. A equipe comandada por Marcelo Oliveira, e que tinha Everton e Ribeiro e Ricardo Goulart como protagonistas, somou 22 pontos nas dez primeiras partidas.

Em 2003, ano da Tríplice Coroa, o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo conquistou 21 dos primeiros 30 pontos que disputou. Já o time mineiro de 2013 tinha 18 pontos após dez rodadas disputadas.

Apesar do ótimo início de Série B, um dos cinco melhores na história da competição e que indicam acesso, o técnico Paulo Pezzolano esfria a euforia da torcida. Embora a vantagem seja muito boa, ainda faltam 28 rodadas, mais 84 pontos em disputa para cada um dos clubes que já entrou em campo dez vezes.

"É o sonho de todo mundo, mas sabemos que é difícil. São muitos jogos. Precisamos estar muito tranquilos. Estamos todos contentes, sim, mas que essa alegria fique só para hoje. Amanhã já precisamos começar de novo, preparar o jogo contra o CRB", disse o treinador cruzeirense, que lembrou mais uma vez que o bom começo não é certeza de acesso.

"Temos que saber que ainda não conseguimos nada. Temos que saber que temos muitas coisas para melhorar. Hoje fizemos coisas boas, mas fizemos muitas coisas que não podemos fazer. Agora é seguir trabalhando e melhorar muito para frente", completou Paulo Pezzolano.

Para a partida desta quarta-feira, Pezzolano terá à disposição novamente o volante Filipe Machado, que se recuperou de lesão no pé, e os zagueiros Lucas e Geovane, suspensos na última rodada. Uma provável escalação inicial do Cruzeiro tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Neto Moura, Leonardo Pais, Matheus Bidu e Fernando Canesin; Jajá e Edu (Rafael Cabral).

O CRB, por sua vez, terá os retornos do zagueiro Gilvan e do lateral-esquerdo Guilherme Romão, que cumpriam suspensão na última rodada. No entanto, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com o atacante Maycon Douglas, diagnosticado com um entorse, e o meia Maicon, que se recupera de incômodo na coxa esquerda. Uma provável escalação inicial do time alagoano tem: Diogo Silva; Gum, Wellington Carvalho e Gilvan; Raul Prata, Claudinei, Yago, Uillian Correia e Guilherme Romão; Richard e Anselmo Ramon.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (8)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: Premiere