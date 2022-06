Copa do Brasil terá quatro clássicos regionais e Atlético-MG x Flamengo nas oitavas de final

As datas e horários das partidas ainda serão definidos pela CBF, com previsão de jogos de ida entre os dias 22 e 23 deste mês e os de volta em 13 e 14 de julho. Santos, Palmeiras, Ceará, Goiás, Flamengo, Cruzeiro, Atlético-PR, e Botafogo decidirão os confrontos em casa.

Os classificados para as quartas de final irão receber uma premiação de R$ 3,9 milhões. Quem passar às semifinais vai receber R$ 8 milhões e o vice-campeão terá direito a R$ 25 milhões. Já o vencedor da Copa do Brasil terá a premiação de R$ 60 milhões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.