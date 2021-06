Cruzeiro sofre virada em dois minutos e perde para o CSA pela Série B

RECIFE, PE (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para o CSA na noite deste domingo (27) no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Brasileirão. Com quatro jogadores na defesa, a equipe mineira não segurou o ataque do CSA e tomou uma virada em menos de dois minutos. Felipe Augusto, do Cruzeiro, marcou aos 5 minutos do primeiro tempo e Iury, do CSA, marcou aos 26 e aos 28 para a equipe alagoana.

Durante o primeiro tempo, o Cruzeiro ofereceu perigo com as finalizações de Marcinho e Bruno José, mas quem conseguiu inaugurar o placar foi o lateral esquerdo Felipe Augusto, aos 5 minutos. Depois disso, o Cruzeiro não conseguiu mais emplacar jogadas de perigo e acabou levando dois gols do atacante Iury. Mesmo com um a menos no placar, a Raposa seguiu no ataque, mas sem conseguir empatar a partida e mostrando pouco perigo durante o segundo tempo.

A vitória não altera muito a situação do Cruzeiro na tabela. A equipe agora ocupa a 12ª colocação, com sete pontos. O CSA, por outro lado, deixou a vice-lanterna da competição e agora ocupa a 10ª posição na tabela, com oito pontos conquistados. O próximo jogo da equipe celeste é contra o Guarani, na quarta (30), às 19h, no Mineirão. Já o CSA também entra em campo na quarta, mas contra a Ponte Preta, às 16h30, em São Paulo.

CSA

Thiago Rodrigues, Cristovam, Matheus Felipe (Wellington), Lucão, Vitor Costa, Geovane, Giva Santos (Bruno Mota), Gabriel (Silas), Yago, Iury (Silvinho) e Delatorre (Renato Cajá). Técnico: Bruno Pivetti.

CRUZEIRO

Fabio, Ramon, Joseph, Weverton (Matheus Pereira), Cáceres, Matheus Barbosa, Rômulo (Adriano), Felipe Augusto, Marcinho (Claudinho), Bruno José (Airton) e G. Bissoli (Thiago). Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA

CSA 2 X 1 CRUZEIRO

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Hora: 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Kleber Alves Ribeiro (DF)

Cartões amarelos: Geovane (CSA), Iury (CSA), Gabriel (CSA), Cristovam (CSA), Silas (CSA), Ramon (CRU), Marcinho (CRU)

Gols: Felipe Augusto, do Cruzeiro, aos 5 minutos do primeiro tempom, e Iury, aos 26 minutos e aos 28 minutos do primeiro tempo.