Com Edenílson improvisado no gol, Inter busca empate diante do América-MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - América-MG e Internacional ficaram no empate em 1 a 1 na noite deste domingo (27) na Arena Independência, em Belo Horizonte. A partida, válida pela sétima rodada do Brasileirão, contou com gols de Ribamar, para o América, e Rodrigo Dourado, para o Colorado.

O placar foi aberto ainda no primeiro tempo, quando, após um momento de pressão, Ribamar subiu mais alto que a defesa gaúcha e colocou o Coelho na frente. O América-MG chegou a ter um gol impedido na etapa seguinte, antes de Rodrigo Dourado acertar um chute no ângulo e igualar o marcador.

Nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro Daniel sofreu uma bolada e precisou ser retirado de campo. Edenílson precisou assumir as luvas e protegeu as redes coloradas nos últimos momentos da partida.

O empate não mexeu com as posições de ambos os times na tabela do Brasileirão. O Inter segue na 13ª colocação, agora com nove pontos, enquanto o América alcança o seu terceiro empate. Sem vencer ainda no campeonato, o time de Vagner Mancini continua na vice-lanterna com três pontos.

Na quarta-feira (30), o Internacional recebe o Palmeiras no Beira Rio, às 19h, de Brasília. No mesmo dia e horário, o América-MG estará em Salvador, onde enfrentará o Bahia.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Eduardo, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e Alan Ruschel; Zé Ricardo (Bruno Nazário) , Juninho Valoura e Felipe Azevedo (Kawê); Marcelo Toscano (Sabino), Rodolfo José (Carlos Alberto) e Ribamar. Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL

Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro (Pedro Henrique), Victor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado, Johnny (Edenílson), Maurício, Lucas Ramos (Yuri Alberto) e Patrick (Léo Borges); Thiago Galhardo (Vinícius Mello) Técnico: Diego Aguirre.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 INTERNACIONAL

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 27 de junho de 2021, domingo

Hora: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa - SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa - SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartão Amarelo: Lucas Ribeiro, Thiago Galhardo e Edenílson (Internacional); Alan Ruschel e Eduardo (América-MG)

GOLS: Ribamar, do América-MG, aos 33 minutos do 1º tempo, e Rodrigo Dourado, do Internacional, aos 31 minutos do 2º tempo.