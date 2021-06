Cruzeiro recebe o CRB por primeira vitória na Série B

O adversário cruzeirense não traz boas lembranças recentes. O time mineiro enfrentou o CRB quatro vezes na temporada passada e não conquistou nenhuma vitória. Foram dois empates na Série B, além de uma derrota e um empate na Copa do Brasil, que provocaram a queda do time no torneio de mata-mata.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro encara o CRB neste domingo (6), às 18h15, no Mineirão, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time mineiro tenta apagar a má impressão da estreia, quando perdeu por 3 a 1 para o Confiança, em Aracaju (SE).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.