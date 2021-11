Cruzeiro oficializa retorno de Maicon em meio ao jogo contra o Náutico

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Maicon é o primeiro reforço do Cruzeiro para 2022. O retorno do jogador foi anunciado no telão do Mineirão assim que o árbitro apitou o fim do primeiro tempo do jogo contra o Náutico. O jogador, inclusive, foi ao Mineirão na noite desta quinta (25), para acompanhar a última partida do time mineiro na temporada.

Com o anúncio de Maicon, novidades sobre o pagamento do transfer ban devem aparecer nos próximos dias. Vale lembrar que o Cruzeiro encontra-se impossibilitado de registrar jogadores enquanto não quitar as dívidas, que giram em torno de R$ 15 milhões.

Maicon fez parte do elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007. O jogador volta ao Brasil depois da passagem pelo Al-Nasr, da Arábia Saudita. O último clube do jogador no Brasil foi o São Paulo, em 2106.