Cruzeiro oficializa a contratação de Rafael Cabral, o substituto de Fábio

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em Belo Horizonte desde o final de semana, o goleiro Rafael Cabral foi oficializado como reforço do Cruzeiro para a temporada 2022. Entre todos os jogadores contratados pelo clube, o arqueiro é quem chega sob maior pressão, afinal de contas ele vai assumir o posto que foi ocupado por Fábio durante 17 anos. Rafael Cabral foi revelado pelo Santos e chega à Toca da Raposa após oito anos no futebol europeu. Por lá o goleiro defendeu os italianos Napoli e Sampdoria, além do inglês Reading. O contrato de Rafael Cabral com o Cruzeiro tem duração de três anos, até dezembro de 2024. Como o Reading passa por dificuldades financeiras, o goleiro conseguiu a rescisão com o time da Inglaterra, o que facilitou o retorno ao futebol brasileiro. No Cruzeiro desde 2005, Fábio deixou o clube no início de janeiro por não chegar a um acordo com a gestão de Ronaldo. O goleiro até havia acertado a renovação de contrato até o fim de 2022, mas com a antiga gestão cruzeirense. Atleta que mais vezes vestiu a camisa estrelada, em 976 oportunidades, Fábio está em vias de se transferir para o América-MG. Além de Rafael Cabral, outro goleiro está próximo de ser anunciado pelo Cruzeiro. Gabriel Brazão, de 21 anos, foi revelado pela Raposa e rapidamente negociado com o Parma, da Itália. Atualmente jogador da Inter, de Milão, o jogador aproveita a estrutura da Toca 2 para se recuperar de uma cirurgia no joelho direito. A negociação está avançada e Brazão voltará ao Cruzeiro por empréstimo de um ano.

