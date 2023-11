Cruzeiro faz no fim, vence Fortaleza fora de casa e escapa do Z4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro marcou na reta final e venceu o Fortaleza por 1 a 0, no Castelão, na partida atrasada da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (18). A Raposa saiu da zona do rebaixamento com os três pontos conquistados fora de casa e respira com um pouco mais alívio na tabela.

Bruno Rodrigues fez o gol decisivo, aos 38 minutos do segundo tempo. O bandeirinha marcou impedimento, mas o tento foi validado após o VAR traçar as linhas e não verificar infração.

O Cruzeiro chegou a 40 pontos, passou o Bahia e subiu para 16º. Os mineiros abriram dois pontos de vantagem para o time baiano, que passou a ser o primeiro na zona da degola, e estão empatados com o Vasco.

Já o Fortaleza segue estagnado nos 43 pontos, na 12ª colocação, a cinco de distância do Z4. Os donos da casa vivem má fase e não vencem há seis jogos no Brasileirão.

As duas equipes ainda voltam a campo nesta Data Fifa para cumprir seus jogos atrasados e igualar os demais. O Cruzeiro recebe o Vasco no dia 22, às 18h30 (de Brasília), e Fortaleza enfrenta o Botafogo no dia seguinte, também em casa, às 19h.

Curiosidade: O jogo contou com a estreia de Paulo Autuori no comando do Cruzeiro. O então diretor técnico assumiu interinamente até o final do ano após a demissão de Zé Ricardo.

Como foi o jogo

O Leão do Pici dominou a maior parte do jogo e teve um gol anulado por impedimento no primeiro tempo. Machuca balançou a rede, aos 28 minutos, mas o o árbitro de vídeo revisou a jogada e flagrou a posição irregular do atacante.

O Cruzeiro segurou a pressão dos mandantes e melhorou após o intervalo, apostando em contra-ataques. O gol saiu em jogada de velocidade e assistência de Ian Lucas para Bruno Rodrigues, artilheiro da equipe.

O Fortaleza insistiu até o final, mas não conseguiu furar a retranca visitante. A Raposa possui a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas 28 gols sofridos, atrás somente do Atlético-MG (27).