Cruzeiro empata em casa e desperdiça chance de se aproximar do G4

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com bons resultados fora de casa, o Cruzeiro segue inconstante em seus domínios. Nesta quarta-feira (15), a equipe celeste empatou em 1 a 1 com o CSA, no Independência, em jogo válido pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro.

Os gols do jogo foram marcados por Pedro Lucas, para o CSA, e o cruzeirense Rafael Sóbis, um em cada tempo.

O resultado não agradou a nenhum dos dois: o Cruzeiro, agora com 39 pontos, desperdiçou a chance de se aproximar do G4 e é provisoriamente o décimo colocado; já o CSA, que soma 45, perdeu a oportunidade de entrar na zona de acesso à Série A e está em sexto.

A próxima partida do Cruzeiro será contra o Avaí, em Florianópolis, na sexta-feira (18), às 20h15. Já o CSA visitará o Juventude no mesmo dia, em mais um jogo de "seis pontos", já que ambas as equipes estão na luta por uma vaga no G4.

CRUZEIRO: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Jadson (Giovanni Piccolomo), Jadsom Silva e Filipe Machado; Airton (Welinton), Rafael Sóbis (Sassá) e William Pottker (Arthur Caíke). Técnico: Luiz Felipe Scolari

CSA: Matheus Mendes; Cedric, Rodolfo Filemon, Luciano Castan e Diego Renan; Geovane, Yago (Gabriel) e Nadson (Marquinhos); Andrigo (Rone), Rodrigo Pimpão (Rafael Bilu) e Pedro Lucas (Victor Silva). Técnico: Mozart

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Vinícius Melo de Lima (RN)

Cartão amarelo: Jadsom Silva e Matheus Pereira (CRU); Geovane (CSA)

Gols: Pedro Lucas (CSA), aos 25min do 1ºT; Rafael Sóbis (CRU), aos 11min do 2ºT