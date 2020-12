Corinthians é criticado nas redes sociais após comentário homofóbico

O Corinthians foi criticados nas redes sociais, nesta terça-feira (15), ao utilizar a imagem de um panetone de frutas para se referir ao time adversário São Paulo. Um torcedor do "timão" comentou sobre o placar do jogo de domingo, chamando o rival do Corinthians de "freguês", devido à derrota do São Paulo na Arena Neo-Química por um placar de 1 a 0.

No post, o Corinthians usou um gif animado de um panetone de frutas, fazendo alusão ao termo ofensivo "frutinha". O comentário repercutiu, uma vez que o time já fez campanha a favor da comunidade LGBTQIA+.

A mensagem foi apagada pelo clube, que fez um pedido de desculpas. "Caros torcedores. Infelizmente um colaborador nosso se referiu ao estádio do Morumbi com uma piada homofóbica nesta tarde, por completa ignorância do sentido. Como o post é totalmente incompatível com a missão do Corinthians, foi apagado. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido", escreveu.

O São Paulo, no entanto, não gostou da brincadeira e ironizou a campanha do adversário contra a homofobia. "Não era no "dia-a-dia"?", questionou.