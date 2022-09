Cruzeiro empata contra Criciúma com presença de Ronaldo e Mineirão lotado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com 61 mil torcedores presentes no Mineirão e clima de acesso praticamente garantido à elite do Brasileirão, o Cruzeiro empatou contra o Criciúma por 1 a 1, na tarde deste domingo (4), em jogo válido pela 28ª rodada da Série B. O gol do time mineiro saiu nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, a Raposa continua na liderança do torneio, com certa folga, porém perdeu a chance de aumentar ainda mais a vantagem para o Bahia. A diferença é de nove pontos (59 contra 50). Faltando ainda dez jogos para o término do torneio, o time celeste tem 18 ponto a mais que o quinto colocado Londrina, primeiro clube fora da zona de classificação à Série A 2023.

Na próxima rodada, o time mineiro joga novamente em casa, desta vez contra o Operário. O jogo também é válido pela Série B e acontece na quinta-feira (8), às 21h30.

A partida começou em ritmo lento, e com os dois times com dificuldade de criar jogadas. A marcação da equipe visitante era sólida e o Cruzeiro buscava espaços para que os seus atacantes conseguissem, ao menos, finalizar.

No final do primeiro tempo, o zagueiro Lucas Oliveira oscilou em um lance decisivo e a bola sobrou para Hygor, que não desperdiçou a chance e abriu o placar a favor do Criciúma.

No segundo tempo, os donos da casa aumentaram ainda mais o ritmo para tentar o empate. No entanto, as chances continuavam raras, muito por causa da forte marcação do time visitante, que cedia poucos espaços.

O empate veio já nos acréscimos, quando o time mineiro pressionava ao máximo. Bruno Rodrigues recebeu passe de calcanhar de Lincoln e conseguiu estufar as redes do goleiro do Criciúma.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 1 CRICIÚMA

Competição: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Data: 04/09/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Machado e Bidu (CRU); Zé Marcos (CRI)

Cartão vermelho: Rafa Silva (CRU)

Gols: Hygor (CRI), aos 39 minutos do primeiro tempo e Bruno Rodrigues (CRU), aos 45 minutos do segundo tempo.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock (Geovane); Wesley Gasolina (Jajá), Neto Moura, Machado e Bidu (Bruno Rodrigues); Daniel Junior, Edu (Lincoln) e Luvannor (Rafa Silva). Técnico: Paulo Pezzolano.

CRICIÚMA

Gustavo; Cristovam, Rodrigo e Zé Marcos e Hélder; Marcos Serrato, Arilson, Hygor (Rafael Bilu) e Fellipe Mateus (Oswaldo Henríquez); Marcelo Hermes (Rômulo) e Caio Dantas (Fernando Viana). Técnico: Cláudio Tencati.