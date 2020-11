Cruzeiro e Guarani duelam na parte inferior da classificação da Série B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Guarani movimentam a parte inferior da classificação nesta segunda-feira (9), no Mineirão, às 20h, em confronto válido pela 21ª rodada da Série B.

As equipes são adversárias diretas na disputa pela metade de cima da tabela, mas também precisam de bons resultados neste início de returno para se manterem fora da zona de rebaixamento. A diferença entre elas é de apenas um ponto, com a equipe campineira em 14º lugar, com 24 pontos, e o time mineiro em 16º, com 23.

Para o confronto desta segunda, o técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, deve manter a base da formação utilizada na vitória fora de casa sobre o Botafogo-SP, na sexta-feira (6).

As novidades devem ser o retorno do volante Régis, que cumpriu suspensão e assume o lugar de Filipe Machado, e a entrada do atacante Sassá na vaga de Marcelo Moreno, convocado pela seleção boliviana para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

No Guarani, que vem de triunfo em casa sobre o CSA, serão duas ausências, ambas por suspensão: o atacante Júnior Todinho, que levou o terceiro cartão amarelo, e o técnico Felipe Conceição, expulso contra o time alagoano.

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Manoel, Cacá e Patrick Brey; Ramon e Jadsom; William Pottker, Régis e Airton; Sassá. T.: Luiz Felipe Scolari

GUARANI

Gabriel Mesquita, Pablo, Romércio, Wálber e Eliel; Bruno Silva, Lucas Abreu, Murilo Rangel e Lucas Crispim; Renanzinho e Bruno Sávio. T.: Marcelo Gonçalves (auxiliar)

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 20h desta segunda-feira

Árbitro: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)