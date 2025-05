Cruzeiro e Atlético-MG empatam sem gols pelo Brasileirão

Ambos os times voltam suas atenções para a Copa do Brasil. O Atlético-MG enfrenta o Maringá na quarta-feira (21), às 21h30, em busca da classificação após o empate por 2 a 2 no jogo de ida. Já o Cruzeiro visita o Vila Nova na quinta-feira (22), às 19h, podendo perder por até um gol, após vencer a primeira partida por 2 a 0.

Cruzeiro e Atlético-MG empataram sem gols neste domingo (18), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O primeiro tempo foi mais movimentado, com o Cruzeiro criando boas oportunidades — Lucas Silva chegou a acertar o travessão.

