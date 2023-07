Cruzeiro e Athletico empatam em jogão com brilho de estreante

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Athletico e Cruzeiro empataram em 3 a 3 em jogão disputado na Arena da Baixada, na tarde deste sábado (29), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O recém-contratado e estreante Arthur Gomes (duas vezes) e Wesley marcaram para o Cruzeiro, enquanto Madson, Pablo e Fernandinho balançaram as redes para o Athletico.

Com o empate, o Cruzeiro subiu uma posição na tabela. Os mineiros estão na 10ª colocação e ainda podem ser ultrapassados por Fortaleza, Bragantino e Atlético-MG, que ainda jogam na rodada. Já o Athletico, se manteve na 5ª posição, com 27 pontos conquistados. O Furacão também pode ser ultrapassado por Bragantino e Fortaleza e pelo São Paulo, que enfrenta o Bahia neste domingo (30), no Morumbi.

O Athletico volta a campo na terça-feira (1), contra o Bolívar, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já o Cruzeiro folga no meio de semana e volta a jogar no domingo (6), quando recebe o Botafogo, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O jogo começou morno, com o Cruzeiro abrindo o placar e ampliando com Arthur Gomes, aos 7 e aos 36 minutos de partida e administrando o controle das ações em campo até então.

O segundo gol cruzeirense pareceu ter deixado o time da casa mais ligado. O Athletico vinha mal, disperso e cometendo muitos erros simples dentro de campo, mas mudou a postura após o segundo gol do Cruzeiro no jogo. Passou a ter mais a bola no campo ofensivo e conseguiu diminuir o placar com Madson.

Precisando do resultado, o Athletico voltou para a etapa final como terminou a primeira, em cima e buscando o gol. Os paranaenses buscaram o empate com Pablo, viram Wesley ampliar para o Cruzeiro, mas voltaram a empatar o marcador a pós Fernandinho, aos 43 minutos do 2° tempo, converter pênalti sofrido por Canobbio.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 3 x 3 CRUZEIRO

Data: 29/07/2023 (sábado)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Vidal e Bento (CAP); Palacios, Wesley, William e Rafael Cabral (CRU)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Arthur Gomes (CRU), aos 7 min do 1° tempo; Arthur Gomes (CRU), aos 36 min do 1° tempo; Madson (CAP), aos 41 min do 1° tempo; Pablo (CAP), aos 32 min do 2° tempo; Wesley (CRU), aos 37 min do 2° tempo e Fernandinho (CAP), aos 43 min do 2° tempo.

ATHLETICO-PR

Bento; Madson, Matheus Felipe (Arriagada), Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Hugo Moura (Fernandinho), Vidal (Erick) e Vitor Bueno (Zapelli); Canobbio, Cuello (Pablo) e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Palacios (William), Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Mateus Vital (Wallisson), Machado (Matheus Pereira) e Lucas Silva (Fernando Henrique); Wesley e Arthur Gomes (Nikão). Técnico: Pepa.