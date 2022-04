Cristiano Ronaldo treina pela primeira vez no United desde morte de filho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo foi treinar, nesta quarta-feira (20), pela primeira vez no centro de treinamento do Manchester United desde a morte de um de seus filhos gêmeos com a modelo Georgina Rodríguez.

O português foi fotografado na chegada ao treino no banco de trás de um veículo e participou da atividade com os demais companheiros do clube, segundo a imprensa inglesa.

Ronaldo desfalcou o United na derrota por 4 a 0 contra o Liverpool, nesta terça-feira (19), fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Ele foi liberado da partida por conta da morte do filho gêmeo.

O clube de Manchester volta a campo no próximo sábado (23), às 8h30 (de Brasília), contra o Arsenal, pelo Inglês.

O jogador e Georgina anunciaram, na última segunda-feira (18), nas redes sociais o falecimento do filho. Não se sabe se o menino morreu antes ou durante o parto. A menina está viva.

"É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento do nosso bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, é o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", diz o comunicado que ambos publicaram no Instagram.

Cristiano Ronaldo já era pai de quatro filhos: Cristiano Ronaldo Jr, os gêmeos Eva e Mateo e Alana Martina — que também é filha de Georgina.