Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr vence Al-Tai e mantém série invicta

Aos 33 minutos, após a parada técnica -e um apagão do time de CR7-, o Al Tai conseguiu empatar a partida. Misidjan saiu em contra-ataque desde o meio de campo e com um chute cruzado marcou para os donos da casa.

No segundo tempo, o Al Nassr continuou superior, mas desperdiçou boas chances de ampliar o placar, inclusive com o camisa 7.

Já o Al-Tai segue no meio da tabela, com sete pontos, originários de duas vitórias e um empate.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Al Nassr venceu sua sexta partida seguida e assumiu à terceira colocação do Campeonato Saudita. Com gol de pênalti de Cristiano Ronaldo, o clube venceu o Al Tai, por 2 a 1, nesta sexta-feira (29), pela oitava rodada do campeonato.

