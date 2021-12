Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Salah: craques ainda buscam vaga na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em novembro de 2022, mais de 700 jogadores vão se reunir no Qatar para a 22ª edição da Copa do Mundo. Até o momento, 13 seleções já estão asseguradas na competição e restam mais 19 vagas.

Grandes craques da atualidade estão nesse segundo grupo dos que ainda não garantiram a classificação e sonham em poder disputar o Mundial. A lista conta com nomes como Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Luis Suárez, por exemplo.

Todas as eliminatórias ao redor do mundo estarão encerradas até março, quando serão conhecidos as 32 nações que jogarão o torneio no Qatar.

Único país presente em todas as edições da competição, o Brasil conquistou sua vaga com cinco rodadas de antecedência na disputa entre as seleções sul-americanas.

Além da equipe brasileira e do país-sede, também estão garantidos Argentina, Sérvia, Espanha, Alemanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia e Inglaterra.

Veja abaixo a situação em cada continente Eliminatórias Europeias

As últimas três vagas do continente no Mundial serão definidas em minitorneios. Ao todo, 12 países vão duelar em semifinais e finais de jogos únicos, em março do ano que vem. As semifinais serão disputadas no dia 24 e as finais no dia 29 do mesmo mês.

Cada chave terá quatro seleções. No Grupo A, as semifinais serão entre Escócia x Ucrânia e País de Gales x Áustria. No Grupo B duelam Rússia x Polônia e Suécia x República Tcheca. E no Grupo C os confrontos serão entre Itália x Macedônia do Norte e Portugal x Turquia.

Os vencedores de cada um desses duelos se enfrentam na final de suas respectivas chaves e apenas os vencedores vão se classificar para a Copa do Mundo. Caso vençam seus adversários na semi, Itália e Portugal farão a decisão do Grupo C para definir quem vai ao Qatar. É possível que nenhum dos dois se classifique para o Mundial.

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo corre o risco de ficar fora daquela que deverá ser a última chance dele de disputar uma Copa, que seria a quinta da carreira. Eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2020, o polonês Robert Lewandowski, 33, também está na briga para se classificar para o torneio.

Eliminatórias Sul-Americanas

Restam duas vagas diretas na Copa do Mundo de 2022 para as seleções sul-americanas, já que o Brasil e a Argentina já estão classificados.

Disputada em formato de pontos corridos, as eliminatórias da região terão as suas últimas quatro rodadas realizadas entre janeiro e março do ano que vem.

Sete seleções ainda têm chances de conquistar uma vaga no Mundial. Apenas a Venezuela, na lanterna da disputa, com apenas 7 pontos, não tem mais condições de lutar por uma vaga.

Equador, em terceiro, com 23 pontos, e Colômbia, em quarto, com 17, estão neste momento com as mãos nas duas vagas diretas restantes, enquanto o Peru, também com 17, jogaria a repescagem internacional.

Chile (16), Uruguai (16), Bolívia (15) e Paraguai (13) continuam no páreo. A 15ª e a 16ª rodadas deverão ser disputadas entre os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro, enquanto as rodadas finais estão previstas para os dias 24 e 29 de março.

Eliminatórias Africanas

A briga por vaga na Copa do Mundo no continente africano está em sua terceira fase. Nesta, as 10 nações que venceram as disputas em seus grupos na segunda fase serão divididas em 5 chaves de duas equipes, que jogarão partidas de ida e volta. O vencedor de cada chave se classifica para o Mundial no Qatar.

As dez seleções que vão disputar essa etapa são: Argélia, Tunísia, Nigéria, Camarões, Mali, Egito, Senegal, Gana, Marrocos e República Democrática do Congo.

Portanto, craques como o egípcio Mohamed Salah e o senegalês Sadio Mané ainda lutam para conquistar uma vaga na reunião de craques que vai desfilar no Qatar.

A terceira fase está prevista para ocorrer em março do ano que vem. O sorteio das chaves, contudo, ainda não foi anunciado.

Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe

A disputa está na terceira e última fase, na qual os três vencedores da segunda fase se juntam às cinco seleções melhores colocadas no ranking Mundial da Fifa de julho de 2020. Nesta etapa, todos duelam em partidas de ida e volta em um único grupo. Os três primeiros colocados garantem vaga no Mundial. O quarto colocado disputa uma repescagem internacional.

Após oito rodadas, Canadá, com 16 pontos, Estados Unidos, com 15, e México, 14, estão na liderança e, por enquanto, classificadas à Copa do Mundo. O Panamá é o quarto, também com 14.

As últimas seis rodadas serão disputadas entre janeiro e março de 2022. Com 18 pontos em disputa para cada seleção, todas ainda têm chances de conquistar uma vaga. Em quinto, a Costa Rica soma 9 pontos, a Jamaica tem 7, El Salvador tem 6 e Honduras, na lanterna, soma 3.

Eliminatórias Asiáticas

No continente asiático, a disputa também está na terceira fase, na qual 12 seleções são divididas em dois grupos, com seis nações em cada. Nesta etapa, todos se enfrentam dentro de seus grupos, em duelos de ida e volta.

Os dois melhores de cada chave se classificam para a Copa do Mundo. Os terceiros colocados avançam para uma quarta fase, que vai determinar o representante do continente na repescagem internacional.

Passadas seis rodadas, Irã, com 16 pontos, e Coreia do Sul, com 14, lideram a briga no Grupo A. Emirados Árabes Unidos (6), Líbano (5), Iraque (4) e Síria (2) aparecem na sequência. Mesmo os sírios, em situação bem difícil, ainda têm chance de ficar em segundo na chave e, portanto, estão vivos na briga pela repescagem.

No Grupo B, a Arábia Saudita lidera com 16 pontos, com o Japão em segundo, somando 12. A Austrália é a terceira colocada (11), Omã aparece na sequência (7) e depois a China (5). O Vietnã, em último, não pontuou.

Além dos quatro que se classificarem direto para a Copa, os dois terceiros colocados disputarão a quarta fase das Eliminatórias, na qual o vencedor ganhará o direito de disputar a repescagem internacional.