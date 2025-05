Cristiano Ronaldo é o esportista mais bem pago do mundo; confira a lista da Forbes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo terceiro ano consecutivo, o português Cristiano Ronaldo, que completou 40 anos em fevereiro, lidera a lista dos esportistas mais bem pagos do mundo. De acordo com levantamento da revista Forbes, o astro que atua pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, acumula ganhos de US$ 275 milhões (R$ 1,55 bilhão), somando seus salários pelo clube e negócios fora de campo nos últimos 12 meses.

Também é consideravelmente grande a diferença entre o camisa 7 e o segundo colocado da lista, Stephen Curry, armador do Golden State Warrios, da NBA. De acordo com a publicação, o americano soma US$ 156 milhões (R$ 881,4 milhões) entre salários e ganhos fora das quadras.

Curry estabeleceu um novo recorde na NBA, superando os US$ 128 milhões (R$ 720 milhões) embolsados por LeBron James em 2024. O astro do Los Angeles Lakers aparece em sexto na lista atual, com ganhos de US$ 133,8 milhões (R$ 755 milhões), logo atrás do argentino Lionel Messi, do Inter Miami, que acumula US$ 135 milhões (R$ 762 milhões).

O boxeador inglês Tyson Fury completa o atual top 3, com ganhos de US$ 146 milhões (R$ 824 milhões).

Neymar é o brasileiro mais bem colocado na lista, em 25º, com ganho total de US$ 76 milhões (R$ 429 milhões). Segundo a Forbes, ele recebeu US$ 46 milhões (R$ 260 milhões) em valores diretamente ligados ao futebol e US$ 30 milhões (R$ 170 milhões) em outras áreas.

Vinicius Junior aparece em 46º, com ganho total de US$ 55 milhões (R$ 310,7 milhões).

Veja a lista completa aqui.

Para formar sua lista, a Forbes monitorou a renda auferida entre 1º de maio de 2024 e 1º de maio de 2025, com base em entrevistas com especialistas do setor. Os valores refletem ganhos em dinheiro com salário, bônus e, alguns casos, como jogadores de futebol, o direito de imagem ou salários subsidiados por ligas e patrocinadores.

A revista não inclui receitas de investimentos, como pagamentos de juros ou dividendos, mas considera os pagamentos de participações acionárias vendidas pelos atletas.