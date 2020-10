Cristiano Ronaldo é diagnosticado com Covid-19 e vai desfalcar Portugal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo está com coronavírus. A informação foi publicada pela FPF (Federação Portuguesa de Futebol), que comunicou o desfalque do atacante na partida contra a Suécia, nesta quarta-feira (14), pela Liga das Nações.

Segundo a FPF, Cristiano está bem, sem sintomas e em isolamento.

Ainda de acordo com a federação, os demais atletas da seleção portuguesa realizaram novos testes na manhã desta terça (13). Todos deram negativo e seguem com o grupo para o duelo contra os suecos.

Após o teste positivo, Cristiano foi liberado por Portugal. Ele esteve em campo pela seleção portuguesa nos empates por 0 a 0 contra Espanha e França nos últimos dias.

Veja o comunicado da FPF:

"Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional após teste positivo para Covid-19.

O português está bem, sem sintomas, e em isolamento.

Na sequência do caso positivo, os restantes jogadores realizaram novos testes nesta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol.

O jogo, pela fase de grupos da Liga das Nações, está agendado para quarta-feira, em Alvalade."