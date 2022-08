Criciúma amplia crise no Grêmio, vence e deixa Roger Machado pressionado

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Criciúma venceu o Grêmio e aumentou a pressão para o técnico Roger Machado. Nesta terça-feira (30), com gols de Caio Dantas e Rafael Bilu, a equipe catarinense fez 2 a 0, no Heriberto Hulse, pela 27ª rodada da Série B.

Foi o quarto jogo seguido sem vitória para os gaúchos, que conquistaram apenas um ponto dos últimos 12 disputados. Em terceiro na classificação ao menos até o jogo do Vasco, nesta quarta-feira (31), o Grêmio viu a diferença para o primeiro fora da zona de acesso cair para apenas três pontos. O time tricolor tem 44 e o Londrina soma 41.

Roger Machado, que já foi vaiado e ouviu a torcida pedir o retorno de Renato Gaúcho no último jogo em casa, se vê ainda mais pressionado. Antes do jogo, porém, o vice de futebol, Denis Abrahão, disse que o treinador não corre risco de demissão.

Enquanto isso, o Criciúma chega a 37 pontos e fica em nono na classificação.

O time catarinense volta a campo no domingo (4), para jogar contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Já o Grêmio terá pela frente o Vila Nova-GO, sexta-feira (2), na Arena.

O Grêmio sofreu de um problema que tem acompanhado a equipe em 2022: a falta de criatividade. A bola passou muitas vezes pelos pés do trio de meio-campistas formado por Lucas Leiva, Bitello e Villasanti, mas dali não partiram passes que gerassem desequilíbrio ao setor defensivo do oponente. Guilherme e Janderson pouco participaram, e Diego Souza não foi acionado. Tanto que o time de Porto Alegre terminou o primeiro tempo sem um chute sequer a gol. Na etapa final, Roger Machado colocou o time no ataque, mas sem a organização necessária, as chances pouco apareceram.

Janderson foi escolhido para começar como titular, mas sua participação acabou cedo. Lesionado, o atacante precisou dar lugar a Campaz. E o cenário indicou problema mais sério, tanto que ele sequer conseguiu caminhar até o vestiário, precisando de auxílio de colegas.

Roger Machado está ameaçado. Com as derrotas para CRB, Ituano e Criciúma, além do empate com o Cruzeiro nos últimos quatro jogos o treinador tem emprego em risco. A direção do Grêmio diz não ter planos para troca, mas o ambiente com a torcida está distante do ideal. Depois dos protestos na última rodada, a situação deve ser revista para a reta final da Série B.

O Criciúma se mostrou confortável. Em casa, com estádio cheio, depois de conseguir atingir o principal objetivo do ano, que era retornar à elite do futebol catarinense, o Tigre jogou 'leve'. E não demorou para encontrar o caminho da rede, com Caio Dantas. Nos minutos seguintes, se enganou quem imaginou que a equipe de Claudio Tencati iria se retrancar. O Criciúma seguiu atacando e teve ao menos mais duas oportunidades boas nos primeiros 45 minutos. Na etapa final, ainda melhor no jogo, o Criciúma pressionou até definir a vitória com o segundo gol. Antes do fim do jogo, a festa foi completa com a torcida gritando 'olé'.

CRICIÚMA

Gustavo; Cristovam (Gedeílson), Rodrigo, Zé Marcos e Hélder; Marcos Serrato, Arilson, Hygor (Marcelo Hermes), Thiago Alagoano (Rafael Bilu) e Fellipe Mateus (Rômulo); Caio Dantas (Fernando Viana). Técnico: Claudio Tencati

GRÊMIO

Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Nicolas (Diogo Barbosa); Villasanti (Thaciano), Lucas Leiva (Elkeson) e Bitello, Janderson (Campaz), Guilherme (Gabriel Silva) e Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Estádio: Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Bitello, Campaz, Edilson (GRE); Marcos Serrato (CRI)

Gols: Caio Dantas (CRI) Criciúma, aos 11 minutos do primeiro tempo; Rafael Bilu (CRI), aos 40 minutos do segundo tempo.