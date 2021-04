Crespo transforma contestado Vitor Bueno em opção no ataque do São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do São Paulo sobre o Santo André na sexta-feira (23) teve influência clara de Hernán Crespo. Com uma vantagem parcial de 1 a 0 no placar, o time contou com um gol de Vitor Bueno, aos oito minutos do segundo tempo, para garantir o triunfo por 2 a 0 no jogo válido pela sexta rodada do Paulistão.

Escalado mais à frente, na função de centroavante, o contestado Vitor Bueno recebeu o passe de Dani Alves nas costas da zaga, invadiu a área com liberdade e tocou longe do alcance do goleiro adversário. O posicionamento do jogador foi modificado por influência do técnico argentino, que foi referência como centroavante durante a carreira dentro das quatro linhas.

Crespo foi revelado pelo River Plate (ARG) e passou por gigantes da Europa durante a sua carreira, que contou também passagem pela seleção argentina. O jogador se destacou com as cores de Lazio, Milan, Chelsea e Internazionale de Milão. Agora como treinador, ajuda um de seus comandados a se adaptar à nova função.

Em meio à paralisação do futebol paulista por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus no estado, o São Paulo teve quase um mês de treinamentos ininterruptos no CT da Barra Funda. Neste período, o técnico Hernán Crespo sugeriu a utilização de Vitor Bueno como centroavante, função habitualmente ocupada por Pablo.

"Sempre tive curiosidade de jogar na posição, porque uma das minhas principais características é o chute. Com a chegada do Crespo, ficamos um mês só treinando ali. Ele me perguntou se queria jogar na função, disse que sim, e ele disse que me ajudaria. É um novo ciclo, e estou feliz com isso", relatou o atleta de 26 anos, que foi endossado pelo treinador.

"No Vitor Bueno, eu vi características que podem ajudá-lo e podem ajudar o time. É uma posição nova, um desafio. Eu tenho uma ideia, propus ao Vitor Bueno essa ideia, ele aceitou e está fazendo muito bem", confirmou Crespo em entrevista coletiva ao fim do duelo ocorrido no Morumbi.

Desde que passou a atuar na nova função, Vitor Bueno esteve em campo em quatro partidas (204 minutos) e fez dois gols. Como meio-campista, ele só entrou em campo em uma oportunidade —na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino. Na ocasião, ele atuou por sete minutos.

O agora atacante Vitor Bueno volta a ser opção para Crespo neste domingo (25), em confronto com o Ituano. Por ter compromisso pela Copa Libertadores na quinta (29), contra o Rentistas (URU), o time tricolor poderá levar a campo uma equipe alternativa.

ITUANO

Pegorari; Jeferson, Léo Santos, Suéliton e Mário Sérgio; Bruno Lima, Fillipe Soutto e Gabriel Taliari; Bruno Lopes, Iago Dias e Branquinho. T.: Vinícius Bergantin

SÃO PAULO

Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Léo; Igor Vinícius (Galeano), Talles Costa, Liziero, Benítez (Igor Gomes) e Welington; Rojas (Bruno Rodrigues) e Vitor Bueno (Eder). T.: Hernán Crespo

Estádio: Novelli Junior, em Itu (SP)

Horário: 22h15 (de Brasília) deste domingo (25)

Árbitro: Raphael Claus

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez

Transmissão: Premiere