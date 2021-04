Abel quer renovação de Willian com o Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Willian perdeu espaço no elenco do Palmeiras, mas o técnico Abel Ferreira disse contar com a renovação de contrato do atacante de 34 anos. O jogador tem vínculo com o time até o fim desta temporada e pode assinar pré-contrato com outro clube em junho.

Foi de Willian o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Guarani na sexta-feira (23). Como Abel escalou time reserva por causa da maratona de jogos, o atacante foi titular e atuou os 90 minutos. Após a partida em Campinas, o treinador elogiou Willian.

"Quando o jogador está em fim de contrato, parece que é obrigatório renovar. O que eu posso dizer é que conto com o Willian e com todos os jogadores que estão no plantel. Foi esse plantel que escolhemos, que terminou a última temporada. Queremos o Willian. No ano passado, ele apresentou rendimento, e é isso que queremos e contamos com ele. Portanto, não me admira que ele renove contrato", afirmou o técnico português.

Nesta temporada, Willian participou de cinco jogos e, contra o Guarani, marcou seu primeiro gol. Ele vinha sendo preterido por Luiz Adriano e Rony, titulares absolutos do ataque palmeirense, além de Wesley, Breno Lopes e Gabriel Veron.

Das partidas mais importantes, da Supercopa e Recopa Sul-Americana, Willian atuou apenas no duelo de ida com o Defensa y Justicia (ARG) pelo torneio continental. Também não saiu do banco de reservas no confronto diante do Universitario (PER), na última quarta-feira (21), pela estreia na Copa Libertadores.

No mês passado, o atacante chegou a ser alvo do Fluminense, a pedido do técnico Roger Machado, mas as negociações não avançaram. Ele já havia sido sondado pelo clube carioca em 2020, quando as tratativas não tiveram desfecho.

Willian pode ganhar mais chances nos próximos jogos. Além do rodízio realizado por Abel em razão da sequência de partidas, Breno Lopes e Veron estão lesionados. Por Willian ter atuado os 90 minutos contra o Guarani, a tendência é que ele não enfrente o Mirassol neste domingo (25) e volte a ser opção para o confronto com o Independiente del Valle, na terça (27), pela Libertadores.

Diante do Guarani, Willian disputou sua 223ª partida pelo Palmeiras e se igualou a Edmundo como o 65º jogador que mais atuou pelo clube na história. No clube alviverde desde 2017, ele soma 55 gols marcados e participou da conquista do Campeonato Brasileiro em 2018 e dos três títulos de 2020: Campeonato Paulista, Libertadores e Copa do Brasileiro.

PALMEIRAS

Vinícius Silvestre; Kuscevic, Renan (Henri) e Empereur; Gustavo Garcia, Fabinho, Lucas Esteves e Victor Luis; Giovani (Willian), Wesley (Gabriel Silva) e Rafael Elias. T.: Abel Ferreira

MIRASSOL

Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Luís Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel; Fabrício, Pedro Lucas e Rafinha. T.: Eduardo Baptista

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 20h (de Brasília) deste domingo (25)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

VAR: Adriano de Assis Miranda

Transmissão: Premiere