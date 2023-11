CR7 marca, Portugal domina Liechtenstein e segue invicto nas Eliminatórias

Cristiano Ronaldo aproveitou passe em profundidade de Diogo Jota para finalizar de canhota, no alto do gol, na saída de Buchel. O primeiro gol saiu aos 2 minutos da etapa final.

Na segunda etapa, Portugal foi mais eficaz no campo de ataque e conseguiu construir a vitória com facilidade.

O jogo foi marcado pelo domínio de Portugal na posse de bola desde o primeiro tempo, mas com dificuldade para criar chances claras. As melhores oportunidades da primeira etapa foram perdidas por Gonçalo Ramos, que cabeceou para fora, e Cristiano Ronaldo, que parou duas vezes no goleiro Buchel.

O resultado deixou Portugal ainda mais isolado na liderança do Grupo J, com 27 pontos. O Liechtenstein, por sua vez, segue na lanterna, ainda sem somar pontos.

Cristiano Ronaldo abriu o placar com um belo chute de perna esquerda e João Cancelo ampliou, com um golaço após driblar o goleiro.

