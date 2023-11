Corinthians e Bragantino caem no mesmo grupo do Paulistão; veja chaves

Já na grande decisão, duelos de ida e volta decidem o campeão. O detentor do título será conhecido no dia 7 de abril, um domingo.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final após o encerramento das 12 rodadas. É possível, portanto, que um 3° colocado de uma chave tenha mais pontos do que o vice-líder de outra e mesmo assim não se classifique.

O destaque vai para o Corinthians, que está na mesma chave do Bragantino. Mirassol e Inter de Limeira completam o grupo C.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista de 2024 já tem seus quatro grupos definidos. A FPF (Federação Paulista de Futebol) realizou o sorteio das chaves na noite desta quinta-feira (16), no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. O torneio começa no dia 21 de janeiro e vai até 7 de abril.

