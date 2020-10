Coutinho é cortado da seleção, e Tite convoca Paquetá para Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Philippe Coutinho, do Barcelona, foi cortado nesta terça-feira (27) da seleção brasileira que enfrentará a Venezuela e o Uruguai pelas Eliminatórias, nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente. Para sua vaga, Tite convocou Paquetá, do Lyon (FRA).

O meia sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no último sábado (24), na derrota da equipe catalã, por 3 a 1, para o rival Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

Seu substituto, o ex-Flamengo e Milan, Paquetá, estava convocado para a seleção olímpica, do técnico André Jardine, que fará amistosos contra Arábia Saudita e Egito, mas agora se apresentará ao time principal.

Tite ainda pode ter a confirmação de uma nova baixa nas próximas horas. O volante Fabinho saiu machucado da partida entre Liverpool e Midtjylland, nesta terça, pela Champions League, e ainda será avaliado pelos médicos do time inglês.

Após o jogo pela competição europeia, o Esporte Interativo questionou o treinador alemão dos Reds Jürgen Klopp se o atleta poderia desfalcar o Brasil.

Fabinho é amparado por Klopp após se machucar e ser substituído na partida entre Liverpool e Midtjylland, nesta terça, pela Champions League Phil Noble/Reuters Fabinho é amparado por Klopp após se machucar e ser substituído na partida entre Liverpool e Midtjylland, nesta terça, pela Champions League **** "Não sei se o Tite está tão preocupado, porque ele nunca o coloca para jogar. Então, provavelmente ele só não vai ficar sentado no banco nos próximos três jogos da seleção", ironizou o técnico.

O Brasil venceu seus dois primeiros compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, contra a Bolívia e o Peru, e lidera a competição com o mesmos 6 pontos da Argentina, mas com melhor saldo de gols (7 a 2).