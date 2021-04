Versão anterior do texto publicada às 17h59 afirmava erroneamente que o MIrassol garantiria a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista em caso de vitória sobre a Ponte Preta. Se vencer o time de Campinas nesta quinta-feira (29), porém, a equipe de Mirassol tem a vaga na próxima fase encaminhada, mas não garantida. O texto já foi corrigido.

