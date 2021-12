Corpo de jogador de futebol é encontrado boiando no mar

O corpo do jogador de futebol, Anderson Lourenço, de 23 anos, foi encontrado boiando no mar de Praia Grande, em São Paulo, nesta segunda-feira (27), depois de ter ficado mais de 30 horas desaparecido. Ele desapareceu na madrugada de sexta-feira (24) durante uma viagem com a família. A esposa do jogador, Larissa Oliveira, de 22 anos, disse que o marido estava com o irmão, quando decidiu passear pela praia. "Por volta das 2h da manhã, ele deixou as roupas dele, chave, documento, e falou para o meu cunhado que iria dar uma volta. Depois de uns cinco minutos, meu cunhado sentiu falta dele, porque ele não é de sumir assim". "Como ele era jogador e tinha uma saúde boa, ele deve ter andado alguns quilômetros, cansado, ido jogar uma água no corpo, e a água deve ter levado ele", disse ela. Anderson deixou um filho bebê de 11 meses.

