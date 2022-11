Coritiba vence o Juventude fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coritiba venceu o já rebaixado Juventude por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (2), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

A vitória foi conquistada no fim do jogo, com gol marcado já nos acréscimos da etapa final. Aos 46min do segundo tempo, Régis bateu forte para garantir o triunfo do Coritiba.

O resultado faz com o que clube paranaense respire mais aliviado, ao se afastar da zona de rebaixamento. Isto porque a vitória levou o time aos 38 pontos, quatro a mais do que o Ceará, que encabeça o grupo dos quatro últimos colocados.

Lanterna da competição e já rebaixado, o Juventude tem 21 pontos e só conseguiu três vitórias em todo o campeonato até aqui.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Capixaba, Thalisson Khelven e Jadson (JUV); Luciano Castán, Alef Manga e Léo Gamalho (COR)

Gol: Régis (COR), aos 46min do 2º tempo

JUVENTUDE

César; Paulo Henrique, Thalisson Kelven, Vitor Mendes (Paulo Miranda) e Rodrigo Soares; Jean (Vitor Gabriel), Elton, Jadson, Chico Kim (Marlon) e Capixaba (Ruan); Pitta (Rafinha). T.: Celso Roth

CORITIBA

Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos (Egídio); Trindade, Bruno Gomes, Galarza (Régis) e Robinho (Fabrícia); Alef Manga e Matheus Cadorini (Léo Gamalho). T.: Guto Ferreira