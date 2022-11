Bragantino vence o Avaí fora de casa e segue na disputa por vaga na Sul-Americana

Gols: Artur (BRA), aos 12min do 2º tempo; Helinho (BRA), aos 22min do 2º tempo; Kevin (AVA), aos 44min do 2º tempo

Com o resultado, o clube de Bragança Paulista se mantém na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Décimo terceiro colocado, o Bragantino chegou a 44 pontos.

O clube paulista abriu o placar aos 12min do segundo tempo com Artur, que aproveitou a sobra de um escanteio e bateu firme para marcar. Dez minutos depois, Helinho cabeceou para ampliar.

