Coritiba vence o Flamengo em casa e se livra do rebaixamento no Brasileirão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Lutando pela vida na Série A, o Coritiba foi melhor e venceu o Flamengo por 1 a 0 no Estádio Couto Pereira, neste domingo (6), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando somente com um titular, os cariocas não tiveram boa atuação no jogo que garantiu o Coxa na Primeira Divisão da competição em 2023. Alef Manga, de pênalti, garantiu o placar.

Com o ótimo resultado, o Coritiba deixa para trás a briga contra o rebaixamento e fica em 15º, com 41 pontos, abrindo sete do Atlético-GO, que abre o Z4. A equipe agora sonha até com vaga na Sul-Americana. O Red Bull Bragantino tem três pontos a mais.

Já o Flamengo cai para a quinta posição depois das vitórias de Fluminense e Corinthians na rodada. Fica com 61 pontos contra 64 dos dois concorrentes.

Na penúltima rodada do Brasilerão, o Coritiba recebe o Corinthians na próxima quarta-feira, às 19h, no Couto Pereira. No mesmo dia, às 21h30, o Flamengo visita o Juventude no Alfredo Jaconi.

O primeiro tempo do Flamengo não foi no ritmo que normalmente o time tem. O início foi bom, com mais domínio e boas chegadas. No entanto, faltou mais capricho no último passe para dar a tranquilidade no placar. Com apenas João Gomes de titular, os reservas não foram eficientes. Diego Ribas errou passes importantes.

A falta de entrosamento foi evidente. Em diversas jogadas, dois atletas se trombavam porque iam na mesma bola ou corriam riscos desnecessários. A má atuação de Diego complicou o andamento nas transições também. No segundo tempo, pouca coisa funcionou, mesmo com as alterações de Dorival.

O Coritiba até começou com problemas para impedir o domínio do Flamengo, mas equilibrou as ações na parte final do primeiro tempo. Com excelentes oportunidades, pararam só em Hugo Souza, que fazia uma boa partida. Lutando para permanecer na Série A, o time saiu com confiança e teve as melhores chances.

Na segunda etapa, porém, as coisas mudaram. Com o pênalti, o Coritiba ficou mais confortável para tentar chegar ao gol adversário e menos nervoso. Guto Ferreira fez alterações para correr menos riscos e fechou completamente o time na reta final, tendo sucesso ao segurar o resultado.

Arbitragem

No último jogo antes de viajar para a Copa do Mundo, Raphael Claus foi bem. No lance do pênalti, acabou não marcando na hora, mas foi chamado pelo VAR para corrigir o erro. O jogo ficou mais cortado no segundo tempo, gerando reclamações dos jogadores do Flamengo.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1X0 FLAMENGO

Competição: Campeonato Brasileiro, 36ª rodada

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e horário: 6/11/2022, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Neuza Ines Back (FIFA/SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Gol: Alef Manga (COR), aos 12 minutos do segundo tempo

CORITIBA

Gabriel Vasconcelos; Natanael, Castán, Chancellor e Rafael Santos; Bruno Gomes (Willian Farias), Jesús Trindade, Robinho (Régis) e Galarza (Fabrício); Alef Manga (Egídio) e Cadorini (Léo Gamalho). Técnico: Guto Ferreira.

FLAMENGO

Hugo; Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego (Mateusão), João Gomes, Vidal (Pulgar); Matheus França, Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Marinho. Técnico: Dorival Jr.