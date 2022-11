Brasileiro desmaia na maratona de Nova York após liderar

A Maratona de Nova York é conhecida por ser mais lenta em comparação com outras grandes disputas do estilo por causa as características do seu percurso. O recorde atual da prova é 2h05min06, estabelecido pelo queniano Jeoffrey Mutai em 2011.

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Daniel do Nascimento liderava a Maratona de Nova York, uma das principais corridas de rua do mundo, mas teve um desconforto faltando cerca de 10km para o final, desmaiou e abandonou a disputa na tarde deste domingo (6).

