Coritiba bate Flu com erros de Felipe Melo e amplia sequência no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba aproveitou dois vacilos de Felipe Melo e venceu o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira (24), no Couto Pereira, no encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Robson e o estreante Diogo Oliveira marcaram os gols da partida, aos 24 e aos 27 minutos do primeiro tempo, respectivamente.

O Coxa chegou aos 14 pontos e segue buscando reagir na tabela. A equipe ainda está em 18º, mas aumentou a série invicta para quatro jogos e ficou a um ponto de sair da zona do rebaixamento.

O Flu se mantém com 25, na sétima posição — tinha a possibilidade de entrar no G4 em caso de vitória. Os comandados de Fernando Diniz não vencem como visitante desde o início de maio, acumulando sete derrotas e um empate.

As equipes voltam a campo no final de semana. O Flu recebe o Santos no sábado (29), enquanto o Coritiba visita o líder Botafogo no domingo (30).

Curiosidade: O treinador interino Thiago Kosloski segue invicto no comando do Coritiba. Ele está à frente do time desde a saída de Zago e soma três triunfos e um empate.

O JOGO

O Coritiba explorou o contra-ataque e abriu a vantagem no primeiro tempo em falhas individuais de Felipe Melo. O zagueiro cometeu o pênalti que resultou no primeiro gol e minutos depois levou uma caneta na jogada do segundo.

Apesar de ter o controle da bola, o Fluminense ficou encaixotado na marcação e teve dificuldade para criar. O Tricolor das Laranjeiras não teve Cano, suspenso, nem Marcelo, poupado, e ameaçou pouco a defesa adversária na primeira etapa.

Os mandantes ainda ficaram próximos de fazer o terceiro antes de o Flu ensaiar uma reação. O Coxa manteve a intensidade após o intervalo e mal sentiu a ausência do artilheiro Alef Manga, que não foi relacionado após a denúncia do MP por suspeita de envolvimento em esquema de apostas.

No entanto, a equipe de Diniz não teve forças para reverter o placar. O Fluminense cresceu de rendimento na reta final e acuou o Coritiba, mas terminou sem marcar pelo segundo jogo seguido.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Público: 32.872 torcedores

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Anderson José de Moraes e Evandro de Melo Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gols: Robson, aos 24min do 1º tempo, e Diogo Oliveira, aos 27min do 1º tempo

Amarelos: Robson, André, Bruno Viana

CORITIBA

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Matheus Bianqui (Fransérgio) e Andrey (Kaio César); Marcelino Moreno (Diogo Batista), Robson (Victor Luis) e Diogo Oliveira (Rodrigo Pinho). T.: Thiago Kosloski

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Leo Fernández) e Diogo Barbosa (Daniel); André, Lima e Paulo Henrique Ganso (John Kennedy); Jhon Arias (Yony González), Keno (Isaac) e Lelê. T.: Fernando Diniz