Coritiba bate Athletico em clássico e encerra seca de 8 jogos no Brasileiro

A melhor chance do Athletico veio aos 22 da segunda etapa. Zapelli cobrou falta, a defesa do Coritiba rebateu e Rômulo mandou de bicicleta. Gabriel voou para fazer a defesa.

Aos 36, com Marcelino Moreno, o Coritiba acertou a trave do rival. O próprio Moreno cruzou, aos 47, e Slimani mandou de cabeça para a rede.

Depois de oito derrotas seguidas, o Coritiba voltou a vencer no Brasileirão e soma 17, mas segue na lanterna. A última vitória tinha sido contra o Fluminense, no dia 24 de julho.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após mais de dois meses e oito jogos seguidos com derrota, o Coritiba voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (1º). E o triunfo veio no clássico, diante do rival Athletico, com placar de 2 a 0, no Couto Pereira.

