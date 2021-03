Corinthians volta aos treinos após vitória e parte em viagem para o Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Corinthians voltou aos treinos já nesta quarta-feira (24), dia seguinte à vitória sobre o Mirassol por 1 a 0 em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

No CT João Havelange, no município de Pinheiral, onde a delegação está hospedada, os atletas que não iniciaram a partida fizeram um trabalho com bola. Os titulares ficaram na academia e cumpriram a programação da comissão técnica.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, o técnico Vagner Mancini comandou um treino tático com os reservas. O comandante reuniu os jogadores e fez um exercício focado na linha de defesa e também nas finalizações.

Ainda nesta quarta, o Corinthians faz as malas e deixa a cidade de Pinheiral, onde ficou alocado para jogar em Volta Redonda. A delegação viaja para o município do Rio de Janeiro e se prepara para o jogo de sexta (26), contra o Retrô, de Pernambuco, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Na terça (23), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou a partida diante dos pernambucanos de Volta Redonda para Bacaxá, distrito de Saquarema. A mudança foi ocasionada após a Prefeitura de Volta Redonda vetar a realização das partidas da Copa do Brasil no município.