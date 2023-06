Corinthians vence Santos em clássico encerrado após torcida jogar sinalizadores no campo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre Santos e Corinthians disputada nesta quarta-feira (21), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi encerrada pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden antes do encerramento do tempo regulamentar após a torcida santista atirar sinalizadores no gramado.

O time da casa perdia por 2 a 0 quando, aos 44 minutos do segundo tempo, o juiz entendeu que não havia mais condições de segurança para dar continuidade ao confronto e declarou o fim do duelo.

Os objetos começaram a ser atirados no gramado aos 41 minutos. Pouco depois, orientados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, os jogadores corintianos correram para a direção do vestiário. O juiz ainda pediu a eles para esperarem, mas logo optou pelo encerramento pouco depois, aos 44.

Enquanto isso, os atletas do Santos permaneceram no centro do campo, cercado por seguranças da Vila, à espera de orientações para deixar o local em segurança.

Com bola rolando, o Corinthians construiu sua vitória no primeiro tempo, com gols de Yuri Alberto e João Lucas, que anotou contra a própria meta.

O resultado deixou a equipe de Luxemburgo com 12 pontos na tabela do Nacional e mais longe da zona de rebaixamento. O time de Odair Hellmann, por outro lado, estacionou com 13 pontos.