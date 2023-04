Corinthians vence, mas segue sem saber quem pode substituir Renato Augusto

Sem Renato Augusto, o meio deve ser formado por Roni, Fausto Vera e Giuliano, com o quarto elemento como dúvida. Cantillo, Maycon, Paulinho e Adson são as principais opções.

Paulinho já foi utilizado na ocasião da lesão contra o Santo André e voltou a ser escolhido diante do Ituano. Em ambas as oportunidades, Adson estava em campo, mas o meia-atacante perdeu espaço para Fausto Vera na última partida.

Fernando Lázaro colocou Maycon no lugar de Renato Augusto no Uruguai, mas a alteração não funcionou. Na segunda etapa, o técnico corrigiu o meio-campo com Cantillo no lugar de Roni.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.