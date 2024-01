Corinthians vai mal, cai para o Ituano e torcida aplaude saída de Yuri

O Timão sofreu com a lentidão do meio para frente. Raniele, Maycon, Matheus Araújo, Rojas e Romero não são ágeis. O mais rápido é o centroavante Yuri Alberto, que viveu nova jornada ruim e viu a torcida aplaudir sua substituição de forma irônica.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o São Bernardo, sábado, no Primeiro de Maio. No mesmo dia, o Ituano receberá o Guarani.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu de 1 a 0 para o Ituano nesta quarta-feira (24), no Novelli Júnior, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O gol foi de Léo Duarte, aos 42 minutos do segundo tempo.

