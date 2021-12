Corinthians usa fator casa como trunfo contra o Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo neste domingo (5), contra o Grêmio, na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), pela 37ª rodada da competição. Uma vitória é fundamental para seguir sonhando com uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2022. O time já garantiu lugar no torneio continental, mas ainda pode ter de disputar o mata-mata prévio.

O maior trunfo para que o clube alvinegro carimbe de vez sua participação na Libertadores é a sua campanha em casa. Desde a derrota por 3 a 1 diante do Flamengo em 1º de agosto, o Corinthians não sabe o que é perder sob os seus domínios.

São 11 jogos desde o revés diante dos cariocas. De lá para cá, o time conquistou nove vitórias e teve dois empates, diante de Juventude e América-MG, em sequência, e ambos por 1 a 1. Depois, emendou mais sete vitórias seguidas.

Ao todo, nas 11 partidas, são 19 gols a favor e apenas sete sofridos, média de menos de um gol levado por jogo. Como comparação, nos últimos oito jogos fora de casa, o Corinthians perdeu cinco e empatou três. A última vitória como visitante foi no dia 28 de agosto, justamente contra o Grêmio.

E para o reencontro com o time gaúcho, agora em casa, o Corinthians pode ter a volta de um dos jogadores que mais contribuíram para essa sequência invicta: trata-se de Giuliano, que se recupera de lesão na coxa e avançou em treinos com o grupo na quinta (22).

O camisa 11 é um dos jogadores mais importantes do elenco alvinegro. Sem a mesma badalação dos outros reforços, Giuliano contribuiu já com três gols para a campanha do Corinthians neste ano. Além disso, distribuiu mais três assistências para seus companheiros.

Aos 31 anos, o meia usa a habilidade para se desvencilhar da marcação adversária, acertando 67% dos dribles tentados. E também apresenta um alto percentual de acerto nos passes, sendo 87% dos passes certos no campo dos adversários.

Mesmo que ele não possa começar jogando, já que está voltando agora a ficar à disposição, Sylvinho deverá ter desde o início contra o Grêmio com Renato Augusto e Róger Guedes. Recuperado de lesão, Willian está de volta à lista de relacionados, e também pode ser titular.

Depois do Grêmio, o Corinthians encerra sua participação no Brasileiro de 2021 em Caxias do Sul, diante do Juventude, no dia 9. Se vencer as duas partidas, garante vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, principal objetivo da equipe nesta temporada.

Mas Sylvinho não tem só boas notícias para o duelo diante do Grêmio. Fagner está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Du Queiroz, que substituiu o titular diante do São Paulo no Morumbi e não fez boa partida, disputa a titularidade com João Pedro

O volante Gabriel também está suspenso. Como Cantillo segue fora por lesão na coxa direita, Xavier e Roni aparecem para brigar pela vaga de Gabriel.

O Grêmio, por sua vez, chega embalado para tentar ainda escapar do rebaixamento após ter vencido o São Paulo por 3 a 0 na quinta. A equipe tricolor é a 18ª colocada e soma 39 pontos. Depois do Corinthians, terá o Atlético-MG pela frente.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (5)

Transmissão: SporTV e Premiere