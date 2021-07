Corinthians tenta interromper série positiva do Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tenta parar o Flamengo de Renato Gaúcho neste domingo (1), às 16h, em partida na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de vitória sobre o Cuiabá, o Corinthians é o décimo colocado, com 17 pontos, enquanto o clube carioca é o sexto, com 21 pontos somados, mas dois jogos a menos. Além disso, os rubro-negros ainda não perderam desde a estreia de Renato no comando do time: já são cinco vitórias -quatro delas por goleada- em cinco partidas pela Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil.

Para o duelo, o técnico Sylvinho não terá suspensos, e a tendência é que o time titular seja mantido.

Uma provável formação corintiana tem Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Roni; Gustavo Mosquito e Adson; Jô.

Na atividade desta sexta (30), o zagueiro Raul Gustavo e o lateral Lucas Piton, que foram poupados do treino do dia anterior por incômodos musculares, retornaram aos treinos com bola. O meia Gabriel Pereira, assim como o reforço Renato Augusto, ficaram sob os cuidados dos fisioterapeutas.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)