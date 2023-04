Corinthians tenta esquecer 'jogo muito ruim' e promete resposta

Ele está no provável time do Corinthians para este domingo (16): Cássio, Fágner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Giuliano e Adson; Roger Guedes e Yuri Alberto.

Giuliano reconheceu que o Corinthians jogou muito na derrota contra o Remo e que isso mexeu com o elenco. Foi numa entrevista ao canal oficial do clube.

