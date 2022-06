Corinthians tem volta de cinco emprestados como opções para aumentar elenco

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS0 - Após a vitória do Corinthians sobre o Goiás por 1 a 0, no domingo, o técnico Vítor Pereira esbravejou contra críticas ao rodízio que ele faz no elenco para escalar os times titulares a cada jogo. O treinador explicou que fazia o movimento para evitar lesões. E afirmou: o elenco é curto e precisa de mais qualificação.

Parte da solução do problema pode já estar dentro do clube —não física, mas contratualmente. O Corinthians tem cinco atletas atualmente emprestados, com retornos próximos, que podem vir a ser os reforços que VP precisa.

O primeiro deles já está definido. O zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que estava emprestado ao Internacional, não vai seguir no clube gaúcho. O jogador esteve perto de um acerto com o Colorado, mas a diretoria gaúcha anunciou na noite de domingo que desistiu da negociação.

"O Bruno, contra a vontade dele e contra a nossa, volta para o Corinthians, na medida que não se chegou a um acordo em relação aos valores. O Inter fez um esforço máximo que podia em relação às suas possibilidades financeiras. Essa negociação não avançou, de forma que o Bruno deve voltar para cumprir o contrato com o Corinthians", disse Alessandro Barcellos, presidente do Internacional.

Méndez chega ao clube alvinegro em um momento importante, já que Gil deixou o campo, na partida contra o Goiás, com uma lesão muscular na coxa esquerda. Como vinha treinando e jogando com frequência pelo Inter, o uruguaio deve estar em breve à disposição de VP.

Como estava em um clube nacional, Bruno não tem de cumprir as regras da janela de transferências internacionais. Diferentemente dos outros quatro emprestados, que só podem entrar em campo depois de 18 de julho, quando ela se abre.

DOIS MEIA, DOIS ATACANTES

Para o meio-campo, dois podem retornar. Ramiro está emprestado ao Al Wasl (EAU) até 1º de julho. E Mateus Vital está vinculado ao Panathinaikos até o dia 30 deste mês. No ataque, Léo Natel está emprestado ao Apoel, do Chipre, também até 30 de junho. Mesma data que se encerra o empréstimo de Madson ao Estrela Amadora de Portugal.

Ao contrário de Méndez, no entanto, ainda não há definição formal quanto ao destino dos demais jogadores. Mas diante do discurso de VP, não será surpresa se os quatro forem repatriados.

Lamentavelmente para o português, ninguém dos jogadores que retorna é centroavante, posição em que o Corinthians tem uma carência acentuada com a saída de Jô do clube.