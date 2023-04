Corinthians supera lesão de R. Augusto e vence Liverpool com dois de Guedes

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Liverpool (URU) por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (6), em Montevideu, na estreia pela Copa Libertadores da América.

O Corinthians abriu 1 a 0 com Balbuena em lance de escanteio nos acréscimos de um primeiro tempo difícil. O paraguaio só foi para o jogo pela suspensão de Bruno Méndez e lesão de Caetano.

Róger Guedes marcou os outros dois gols do time paulista. O primeiro com bela assistência de Fágner em diagonal dentro da área, o segundo em linha de passe dentro da área, recebendo de Giuliano.

Renato Augusto deixou o campo aos dez minutos do primeiro tempo. Ele voltou a sentir dores no joelho direito, o mesmo recentemente lesionado, e passará por novos exames.

Fernando Lázaro colocou Maycon no lugar de Renato Augusto e a alteração não funcionou. Cantillo entrou na vaga de Roni no intervalo para arrumar a casa, mas antes de saber se a alteração surtiria o efeito desejado, Fágner e Róger Guedes resolveram a partida logo aos três minutos da segunda etapa.

O resultado quebrou um tabu que já durava desde 2016. Foi a primeira vitória do Corinthians em estreias na competição continental desde que a equipe comandada por Tite bateu o Cobresal (CHI) naquele ano. Desde então, o Timão tropeçou em Always Ready (BOL), Guaraní (PAR) e Milionários (COL).

O Corinthians lidera o grupo E com a vitória, com dois gols a mais de saldo do que o Argentinos Juniors - que bateu o Independiente del Valle (EQU) na primeira rodada. Os argentinos serão os próximos adversários do Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 19 deste mês, às 21h30.

A ESTREIA DE LÁZARO NA LIBERTADORES

O jovem técnico do Corinthians perdeu Renato Augusto com dez minutos e não foi feliz na substituição. Fernando Lázaro colocou Maycon em campo para formar um quarteto com os já defensivos Roni e Fausto Vera, além de Giuliano.

O time não conseguiu produzir jogadas trabalhadas e pouco levou perigo ao gol adversário. Com Maycon em campo, os outros três meias ganharam mais liberdade, mas encontraram dificuldades na criação na primeira etapa.

Mesmo assim, a sorte sorriu: Balbuena, quarta opção de Lázaro para a zaga, marcou de cabeça em escanteio cobrado por Fágner. O paraguaio só foi para o jogo porque Bruno Méndez cumpria suspensão e Caetano sofreu uma lesão muscular no último treino no Brasil.

Lázaro tentou corrigir o time no intervalo com Cantillo no lugar de Roni, mas o Corinthians resolveu o jogo antes de saber se a alteração surtiria efeito. Fágner achou a diagonal de Róger Guedes, que ampliou. O Liverpool, então, saiu para o jogo e deu mais espaços que o Corinthians aproveitou para vencer com folga. Com o resultado em mãos, o Corinthians soube parar o Liverpool e ainda sair em contra-ataques perigosos.

CORINTHIANS

Cássio; Fágner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Roni (Cantillo), Fausto Vera (Du Queiroz), Renato Augusto (Maycon) e Giuliano (Paulinho); Róger Guedes e Yuri Alberto (Romero). T.: Fernando Lázaro

LIVERPOOL

Sebástian Britos; Gastón Martirena, Juan Izquierdo, Gonzalo Pérez e Miguel Samudio (Silva); Gonzalo Nápoli, Marcelo Meli (Barrios) e Lucas Lemos (Antoni); Luciano Rodríguez, Alan Medina e Maicol Cabrera (Otormin). T.: Jorge Brava

Local: estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)

Assistentes: Dionizio Ruiz (Colômbia) e Sebastian Vela (Colômbia)

VAR: David Nicolás Rodriguez (Colômbia)

Gols: Fabián Balbuena (46'/1ºT) e Róger Guedes (3'/2ºT e 19'/2ºT)

Amarelo: Meli; Gil e Fausto Vera