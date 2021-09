Corinthians soma 19 jogadores emprestados nesta temporada e mantém redução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Corinthians acertou nesta segunda-feira (13) a ida do atacante Rodrigo Varanda ao São Bernardo até o fim de maio do ano que vem. Com a cessão do garoto ao clube do ABC Paulista, o Alvinegro soma 19 jogadores emprestados nesta temporada. As saídas impactam na redução da folha salarial e aliviam o inchaço do elenco, abrindo espaço para a chegada dos reforços recém-contratados.

O Corinthians ainda não divulgou os balancetes dos meses de julho e agosto, mas garante que os custos mensais com o futebol se aproximam de R$ 10 milhões a R$ 11 milhões, mesmo contabilizando os salários de Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian. Levando em consideração a folha salarial de dezembro do ano passado (R$ 14,6 milhões), há uma economia considerável.

A redução se explica com a saída de vários jogadores que estavam no elenco na temporada passada — marcada pela redução de receitas por conta da pandemia da covid-19. Além de atletas que tiveram seus contratos encerrados com o Corinthians, como são os casos de Mauro Boselli, Sidcley, Otero e Jemerson, os empréstimos ajudaram a reduzir a folha salarial.

No melhor dos cenários, o Alvinegro espera que os jogadores cedidos a outros clubes consigam se destacar. É o caso, por exemplo, do volante Éderson, que está no Fortaleza, ganhando cada vez mais espaço no time nordestino. Recentemente, o Newcastle, da Inglaterra, procurou a diretoria do Corinthians e fez uma oferta, mas não houve acordo.

Há também os casos dos atletas emprestados com valor de compra fixado, como Ramiro, Mateus Vital, Léo Natel, Matheus Davó e Bruno Méndez. Em grave crise financeira e precisando vender jogadores para abater a dívida quase bilionária, o Corinthians anseia pela confirmação das negociações e mais dinheiro no caixa.

Com 19 nomes emprestados apenas nesta temporada, a diretoria não dá como encerradas as negociações no mercado da bola. Ainda há a possibilidade de saída de outros nomes do elenco, seja por venda ou por empréstimo.

Os emprestados pelo Corinthians nesta temporada:

Goleiro

Walter - Cuiabá, até 31/12/2021 (não joga mais no Corinthians)

Zagueiros

Bruno Méndez - Internacional, até 30/06/2022

Caetano - CRB, até 31/12/2021

Lateral

Michel Macedo - Juventude, até 31/12/2021 (não joga mais no Corinthians)

Volantes

Éderson - Fortaleza, até 31/12/2021

Matheus Jesus - Juventude, até 31/12/2021

Ramiro - Al Wasl (EAU), até 01/07/2022

Meias

Mateus Vital - Panathinaikos (GRE), até 30/06/2022

Sornoza - Independiente del Valle (EQU), até 31/12/2021

Fessin - Ponte Preta, até 31/12/2021

Atacantes

Nathan - Racing Ferrol (ESP), até 31/07/2022

Léo Natel - Apoel (CYP), até 30/06/2022

Everaldo - Sport, até 31/12/2021

Janderson - Atlético-GO, até 31/12/2021

Madson - Estrela Amadora (POR), até 30/06/2022

Jonathan Cafú - Cuiabá, até 31/12/2021

André Luis - Atlético-GO, até 31/12/2021

Rodrigo Varanda - São Bernardo, até 30/05/2022

Matheus Davó - Philadelphia Union (EUA), até 31/12/2021