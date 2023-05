Corinthians revive fantasma de lesões em medalhões pré-maratona de jogos

SÃO PAULO/SP - A contusão de Paulinho, ocorrida nesta quarta-feira (24) durante o jogo entre Argentinos Juniors e Corinthians, pela Libertadores, reviveu um drama que assola o clube paulista há um ano.

Desde a temporada passada, a equipe sofre com seus medalhões fora de combate.

O primeiro a se machucar foi Maycon -apesar de ter apenas 25 anos, é um dos nomes mais experientes e seguros do elenco. O jogador, que retornou da Ucrânia com status de titular, teve lesão muscular no adutor da coxa direita em junho do ano passado -na época, ele ganhava sequência com o então técnico Vítor Pereira e ficou mais de um mês parado.

Willian também desfalcou a equipe. Poucas semanas depois de Maycon, o experiente meia lesionou o ombro e demorou mais de três semanas para se recuperar. Ele ainda voltou a atuar pelo Corinthians, mas não engrenou e pediu para sair após ameaças de torcedores.

Fagner também ausente

Fagner também virou ausência. O lateral usou o departamento médico do clube cinco vezes durante o ano de 2022: quatro após problemas na coxa e uma por causa do tornozelo. Foram 20 jogos de afastamento.

Neste ano, a grande ausência é Renato Augusto. Considerado o termômetro da equipe, o meio-campista rompeu o menisco do joelho no início de abril e ainda não retornou aos gramados.

Nesta quarta, Cássio ficou fora da partida contra o Argentinos Juniors. O goleiro e ídolo, no entanto, não causa tanta preocupação no DM, já que tem um quadro de amigdalite e pode retornar já neste fim de semana.

O "nocaute" veio com Paulinho. O volante, que já havia machucado o joelho com gravidade no início de maio do ano passado, estava ganhando protagonismo com Luxemburgo. Ele, no entanto, deixou o duelo contra os argentinos ainda no 1° tempo com dores no local e acendeu o sinal vermelho na comissão técnica, que novamente terá que quebrar a cabeça para preencher seu meio de campo.

"Ele estava fora do time e até do nosso esquema. De repente, arranjei uma posição para ele e ele ficou importante. O Paulinho se posiciona onde a bola vai passar. [...] Ele fez falta porque é grande, ocupa espaço e tem bom passe", disse Vanderlei Luxemburgo em entrevista coletiva

Maratona de jogos

Sem Paulinho e ainda com Renato Augusto em fase final de recuperação, o Corinthians de Luxa volta a jogar no domingo (28), contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, abrindo uma maratona de compromissos.

A partir de domingo, serão cinco jogos em 14 dias. Além dos cariocas, os outros adversários alvinegros são Atlético-MG (Copa do Brasil), América-MG (Brasileirão), Del Valle (Libertadores) e Cuiabá (Brasileirão).