Corinthians prepara treino com torcida antes da finalíssima contra o Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians prepara um treino aberto à torcida na segunda-feira (17), dias antes da segunda e decisiva final da Copa do Brasil contra o Flamengo. A diretoria alvinegra já se movimenta para viabilizar a abertura da Neo Química Arena em evento parecido com o que fez há três meses.

O plano do Corinthians é lotar a Arena para incentivar o elenco na véspera da viagem para a partida decisiva da Copa do Brasil, que será jogada no Maracanã, na quarta-feira (19). Esta ideia já vem sendo discutida desde o mês passado e deve sair do papel nos próximos dias.

"Temos trabalhado para isso e pretendemos fazer um treino aberto. Para nós é muito importante sentir esta energia, ter a força da Fiel antes de viajar", diz o presidente Duílio Monteiro Alves, que ainda não garante o treino, mas adianta que "provavelmente vai acontecer".

"Só temos que definir alguns detalhes. Hoje pela manhã ainda não deu tempo de corrermos atrás disso. Por conta deste problema da arbitragem, estamos desde ontem vendo imagens, conversando com a CBF, mas devemos anunciar logo. A intenção é essa. A gente quer e precisa muito da energia da Fiel para ir mais forte ao Rio de Janeiro", entende o dirigente.

Estes detalhes são basicamente confirmar a viabilidade do evento com o Ministério Público e a Polícia Militar. Um fator que pode facilitar as liberações é que não há jogo do Brasileiro previsto para a segunda-feira na cidade de São Paulo —o que no passado já foi um complicador.

Corinthians e Flamengo empataram o jogo de ida da final por 0 a 0, nesta quarta-feira (12), e tudo ficou para o reencontro da semana que vem. Eles sobem ao gramado do Maracanã às 21h45 (de Brasília) para decidir o campeão da Copa do Brasil. Antes disso, no entanto, o time alvinegro ainda tem um duelo de Brasileiro contra o Goiás neste sábado (15), em Goiânia.

ÚLTIMO TREINO ABERTO TEVE BOICOTE

Se confirmado, este seria o segundo treino com torcida feito pelo Corinthians nesta temporada. O primeiro foi em 8 de julho, para apresentação de Yuri Alberto e festa pela classificação na Libertadores sobre o Boca Juniors. Na ocasião, duas torcidas organizadas do clube boicotaram o evento por causa das exigências feitas pela Polícia Militar.

Na ocasião, foi proibido o uso de fumaça, sinalizadores e bandeiras com mastro, entre outras expressões culturais das torcidas. Tais exigências foram tratadas como "medidas arbitrárias" e "segregação do torcedor" pela maior organizada do clube, a Gaviões da Fiel, que não compareceu.