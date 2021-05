Corinthians prega humildade para enfrentar o Palmeiras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians avançou à decisão nas últimas quatro edições do Campeonato Paulista. Na disputa de 2021, tem campanha melhor do que a do Palmeiras, o que lhe dá o direito de jogar em casa contra o rival às 16h deste domingo (16). Ainda assim, não é com confiança ou favoritismo que chegam os jogadores alvinegros às semifinais do Estadual.

Abatidos por goleadas recentes, os comandados de Vagner Mancini disputarão o clássico com bastante humildade. É esse o caminho apontado pelo treinador diante do atual campeão da América do Sul, um adversário em estágio claramente superior e responsável por uma dessas goleadas que abalaram o otimismo preto e branco.

Em janeiro, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu por 4 a 0 no Allianz Parque. Vídeos de bastidores divulgados pelo próprio clube do Parque São Jorge mostraram o desânimo no vestiário e a conclusão triste dos atletas.

"Não dá para jogar de igual para igual. Os caras têm muito mais time, estão montados há muito mais tempo do que a gente", lamentou o lateral esquerdo Fábio Santos.

De lá para cá, a trajetória das equipes confirmou a impressão do experiente jogador. O Corinthians não conseguiu nada além de um 12º lugar no Brasileiro e já foi eliminado, com duas rodadas de antecedência, na primeira fase da Copa Sul-Americana. O Palmeiras conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil e tem 100% de aproveitamento na campanha em que defende o título continental.

Alguns bons resultados no Paulista pareciam ter dado ânimo ao lado alvinegro, mas qualquer simulacro de confiança foi quebrado com mais uma dura derrota: 4 a 0 para o Peñarol, em Montevidéu, na última quinta-feira (13).

"Classifico como acidente de percurso", afirmou Mancini, repetindo exatamente a frase usada após a goleada sofrida para o Palmeiras. Em 44 partidas à frente do Corinthians, o treinador coleciona três graves acidentes de percurso, lista que inclui uma vitória por 5 a 1 do Flamengo no estádio de Itaquera.

Para evitar mais um, o time alvinegro adotará um comportamento defensivo na zona leste paulistana e tentará impedir que o rival faça uso de sua melhor arma, o contra-ataque. Já o Palmeiras, que vinha deixando o Estadual em segundo plano, vê a chance de voltar à decisão e deverá enfim usar suas melhores armas.

A formação alviverde, ironicamente, só está viva na competição porque teve a ajuda do rival. Na última rodada da primeira fase, a classificação dos comandados de Abel Ferreira só era possível com um tropeço do Novorizontino, superado pelo Corinthians por 2 a 1.

Agora, o confronto é direto. Quem sobreviver ao duelo em jogo único, com disputa por pênaltis em caso de empate, avançará à decisão contra o vencedor do confronto entre São Paulo e Mirassol.

CORINTHIANS

Cássio; João Victor (Bruno Méndez), Jemerson e Raul Gustavo; Mandaca, Gabriel, Ramiro, Luan, Mateus Vital (Otero) e Lucas Piton; Cauê (Gustavo Mosquito). T.: Vagner Mancini

PALMEIRAS

Weverton; Luan, Gustavo Gómez (Vanderlan) e Alan Empereur; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga (Scarpa) e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano. T.: Abel Ferreira

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (16)

Transmissão: TV Globo. SporTV e Premiere