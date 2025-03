Corinthians pegará times da Colômbia, Argentina e Uruguai na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians enfrentará times da Colômbia, Argentina e Uruguai na primeira fase da Copa Sul-Americana, segundo sorteio realizado na noite desta segunda-feira (17), na sede da Conmebol (a Confederação Sul-Americana), no Paraguai.

O time caiu no Grupo C da competição, que também tem América de Cali (COL), Huracán (ARG) e Rancing (URU) -as duas equipes se enfrentaram no ano passado pela primeira fase. No jogo de ida, no Uruguai, empataram em 1 a 1. Mas na volta, o Corinthians ganhou em casa por 3 a 0 e garantiu o primeiro lugar em sua chave.

O clube paulista foi eliminado da pré-Libertadores na semana passada para o Barcelona, do Equador. O time venceu em casa por 2 a 0, mas havia perdido o jogo de ida por 3 a 0. Por isso o time vai disputar a Sul-Americana.

Na Sul-Americana são oito grupos com quatro times cada, que se enfrentam em jogos de ida e volta. Os campeões de cada chave avançam para a próxima fase.

Quem ficar em segundo lugar de cada grupo disputa uma espécie de repescagem com os terceiros colocados da primeira chave da Copa Libertadores.

Ao todo, o torneio terá sete clubes brasileiros.

VEJA OS GRUPOS DA SUL-AMERICANA

GRUPO A

- Independiente (ARG)

- Guarani (PAR)

- Nacional Pososi (BOL)

- Boston River (URU)

GRUPO B

- Defensa Y Justiçia (ARG)

- U. Católica (EQU)

- Cerro Largo (URU)

- Vitória (BRA)

GRUPO C

- América de Cali (COL)

- Huracán (ARG)

- Racing (URU)

- Corinthians (BRA)

GRUPO D

- Grêmio (BRA)

- Godoy Cruz (ARG)

- Sportivo. Luqueño (PAR)

- Atlético Grau (PER)

GRUPO E

- Cruzeiro (BRA)

- Palestino (CHI)

- Unión de Santa Fe (ARG)

- Mushuc Runa (EQU)

GRUPO F

- Fluminense (BRA)

- Unión Española (CHI)

- Once Caldas (COL)

- GV San Jose (BOL)

GRUPO G

- Lañus (ARG)

- Vasco da Gama (BRA)

- Academia Puerto Cabelo (VEN)

- Melgar (PER)

GRUPO H

- Atlético Mineiro (BRA)

- Caracas (VEN)

- Cienciano (PER)

- Deportivo Iquique (CHI)