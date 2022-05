Corinthians muda bandeira LGBTQIA+ e exclui verde de post contra homofobia

O Brasil é o país que mais registra mortes violentas de pessoas LGBT no mundo inteiro. Só em 2021 foram ao menos 300, incluindo 276 homicídios e 24 suicídios. Em média, uma pessoa LGBT morre a cada 29 horas no País.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - No Dia Internacional de Combate à Homofobia, vários clubes de futebol do Brasil publicaram em suas redes sociais mensagens contra a violência à comunidade LGBTQIA+. No entanto, a publicação do Corinthians chamou a atenção por excluir o verde da bandeira LGBTQIA+.

