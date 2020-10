Corinthians marca no finalzinho e reage com vitória sobre o Vasco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians obteve uma suada vitória em São Januário, na noite de quarta-feira (21). Goleado pelo Flamengo no final de semana, o time do Parque São Jorge reagiu derrotando o Vasco por 2 a 1, no estádio de São Januário, com um gol anotado aos 45 minutos do segundo tempo.

Everaldo, contando com a sorte em cruzamento desviado na direção da rede, definiu o placar que deu fôlego à equipe e a afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Com 21 pontos em 18 jogos -mais partidas do que qualquer concorrente-, os comandados de Vagner Mancini pularam provisoriamente para a décima colocação. O Vasco, com 18 pontos e dois duelos a menos, está em 16º lugar.

No equilibrado duelo no Rio de Janeiro, Mancini decidiu apostar em uma formação sem centroavante, com o jovem meia Gustavo Mantuan jogando perto do gol. Cazares, titular pela primeira vez no Corinthians, era o jogador mais próximo dele.

A escolha funcionou. Depois de quase levar um gol em falha de Cássio, o time paulista avançou em contra-ataque de escanteio. Cazares recebeu na meia e deixou Mantuan na cara do gol para abrir o placar, aos 23 minutos.

Os visitantes quase ampliaram pouco depois, quando o zagueiro Marllon ficou com sobra na área e acertou a trave. Mas a vantagem ficou mínima até o intervalo, e a mesma trave salvou o Corinthians, em cruzamento quase aproveitado por Ribamar no início da etapa final.

Aí, a equipe do Parque São Jorge esbarrou na queda física que tem demonstrado quase sempre no segundo tempo e também se irritou com a arbitragem. Os jogadores reclamaram muito de um pênalti de Miranda em Mantuan.

Ederson esteve perto de ampliar de cabeça, porém errou o alvo. E os donos da casa castigaram os visitantes em cobrança de escanteio, aos 27. Talles Magno ficou com sobra em escanteio, bateu para o meio da área e viu Ribamar aproveitar de letra.

O jogo caminhava para um empate, mas Everaldo, que já havia decidido o triunfo sobre o Athletico no finalzinho na semana passada, foi novamente feliz. Aos 45, cruzou, viu a bola ser desviada e encobrir o goleiro Fernando Miguel.

VASCO

Fernando Miguel, Cayo Tenorio, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey (Léo Gil) e Marcos Júnior (Lucas Santos); Vinícius (Bruno Gomes), Carlinhos e Talles Magno; Ribamar (Parede). Técnico: Ricardo Sá Pinto

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Marllon, Gil, Fábio Santos; Xavier; Ramiro (Camacho), Ederson (Mosquito), Mateus Vital; Cazares (Luan) e Mantuan (Everaldo). Técnico: Vagner Mancini

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Auxiliares: Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima

Cartões amarelos: Ederson (C); Castan (V)

Gols: Mantuan, aos 23min primeiro tempo; Ribamar, aos 26min do segundo tempo, Everaldo, aos 45min do segundo tempo