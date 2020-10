Corinthians leva cinco do Fla e sofre sua maior derrota em Itaquera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 12 dias, o Flamengo chegou a quarta vitória, bateu o Corinthians por 5 a 1 neste domingo (18) na Neo Química Arena, e se mantém na briga da liderança do Campeonato Brasileiro. Essa é a maior goleada sofrida pela equipe alvinegra em sua casa, em Itaquera, desde a inauguração em maio de 2014.

Com o resultado, o time chegou aos 34 pontos e poderá ser isolar na ponta ainda nesta rodada. Para isso, precisará de tropeços de Internacional, que recebe o Vasco ainda ainda nesta noite, e do Atlético-MG. O time de Jorge Sampaoli fecha a 17ª rodada nesta segunda-feira (19) contra o Bahia, em Salvador.

O Flamengo vive, hoje, com o técnico espanhol Domènec Torrent o seu melhor momento. Desde o último dia 7, a equipe superou Sport, Vasco e o Corinthians, além de empatar com Red Bull Bragantino.

Em situação oposta, próximo da zona do rebaixamento, o atropelo do Flamengo evidencia o árduo trabalho que Vagner Mancini terá para organizar o Corinthians.

Em 17 partidas, o time paulista tem apenas 18 pontos. Em sua casa, o Corinthians tentou surpreender o Flamengo desde o seu campo de defesa. Essa receita deu certo na vitória sobre o Athletico, por 1 a 0 na última quarta-feira, mas não foi suficiente diante da qualidade dos visitantes.

Aos poucos, o rubro-negro, com trocas de passes e a movimentação do seu meio de campo, tomou conta do jogo e chegou ao gol com Pedro, aos nove minutos. O árbitro Leandro Pedro Vuaden anulou o gol após consultar VAR, considerando que a bola havia saído pela lateral no momento em que Vitinho brigou por ela.

Coube a Everton Ribeiro, alijado do Corinthians há dez anos, abrir o placar com uma cabeçada certeira depois do cruzamento com efeito de Filipe Luís, aos 31 minutos. Ao contrário de uma parcela de atletas que não comemoram gol marcado contra seu ex-time, o paulista de Arujá festejou bastante.

Hoje meia do Flamengo e da seleção brasileira, Everton Ribeiro começou a carreira no Parque São Jorge como lateral esquerdo da campanha do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2007, mas nunca se firmou.

Curiosamente, foi com Tite, no Corinthians em fevereiro de 2011, que Everton Ribeiro acabou sendo liberado e foi jogar no Coritiba. Aos 31, o flamenguista é uma das armas de Tite na seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Everton Ribeiro voltaria a infernizar os corintianos logo no início da etapa final. O meia pegou a bola na direita, driblou Lucas Piton e rolou para Vitinho, que de fora da área dominou e mandou no canto direito de Cássio, aos seis minutos.

Após o sofrer o segundo gol, Mancini fez três mudanças de uma só vez. Colocou Luan, Cazares e Gustavo Mantuan nos lugares, respectivamente, de Otero, Boselli e Mateus Vital. Mal teve tempo de testar a tentativa, e viu o Flamengo chegar ao terceiro com Natan. Aos 12, Everton Ribeiro cobrou escanteio, e Natan ganhou de Everaldo e Fagner, pelo alto.

Gil descontou para o Corinthians, aos 18 minutos. Mas o Flamengo logo esfriou qualquer reação, com Bruno Henrique, dentro da área, escorando cruzamento de Isla, aos 26 minutos.

Na sequência foi a vez de Torrent colocou Diego e Willian Arão e tirou Vitinho e Thiago Maia. A dupla foi quem garantiu o quinto gol, aos 40 minutos. Primeiro, Willian Arão recuperou a bola de Gabriel e acionou Bruno Henrique. O atacante deu assistência para Diego, que se livrou da marcação de Gil, mandou para a rede.

CORINTHIANS

Cássio; Fágner, Marllon, Gil e Lucas Pito; Xavier, Camacho (Gabriel) e Otero (Luan); Mateus Vital (Gustavo Mantuan), Everaldo (Gustavo Mosquito) e Boselli (Cazares). Técnico: Vagner Mancini

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique (Gabriel Noga), Natan e Filipe Luís; Thiago Maia (Willian Arão), Gerson, Vitinho (Diego) e Everton Ribeiro (Ramon); Bruno Henrique e Pedro (Lincoln). Técnico: Domènec Torrent

Estádio: NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (ambos do RS)

Cartões amarelos: Xavier, Camacho, Otero e Luan (C); Natan, Bruno Henrique, Thiago Maia, Filipe Luís e Gerson (F)

Gols: Everton Ribeiro, aos 31min do primeiro tempo; Vitinho, aos 6min, Natan, aos 12min, Gil, aos 18 min, Bruno Henrique, aos 26 min, e Diego, aos 40min do segundo tempo